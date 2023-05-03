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Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на горох, поставляемый на пищевые цели

Должностным лицом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в марте текущего года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении заявителя при декларировании соответствия.

В ходе мероприятия установлено, что заявителем ООО «Первый Мелькомбинат» была зарегистрирована декларация о соответствии на партию гороха – 2500 тонн (изготовитель ООО «Банновское») с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов, используемых при выращивании гороха.

Так же, при регистрации декларации о соответствии была завышена масса партии гороха по сравнению с массой собранного изготовителем урожая в весе после доработки.

Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и ее действие прекращено 05 апреля 2023 года.

ООО «Первый Мелькомбинат», с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Общество
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