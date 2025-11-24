Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Россельхознадзор проконсультировал кузбасского агрария с помощью мобильного приложения «Инспектор»

19 ноября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, провел консультацию для ИП Мовсесян А.А., выращивающего зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур на территории Кемеровской области-Кузбасса.

Так, сельхозтоваропроизводителю разъяснены  требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве» и вопросы работы во ФГИС «Семеноводство».

Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что  подать заявку на проведение консультирований и профилактических визитов можно через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.

 

kuzbassnews.ru
24/11/2025
