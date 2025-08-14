Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Россельхознадзор проконтролировал новую партию куриных яиц, предназначенную для экспорта из Кузбасса в Монголию

11 августа 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку очередной партии куриных пищевых яиц в количестве 1 344,96 тыс. штук в целях отправки на экспорт из Кузбасса в Монголию.

Предназначенная для отгрузки продукция прошла все необходимые исследования в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которых признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям принимающей страны.

Экспорт  пищевой продукции осуществлен с предприятия Кемеровской области — Кузбасса согласно предварительно оформленной заявки.

В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено. На продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5k  установленной формы.

Перевозка  вышеуказанной партии до места назначения осуществляется специализированным автомобильным транспортом с соблюдением температурных режимов.

Всего с начала 2025 года с территории Кузбасса в Монголию под контролем Россельхознадзора экспортировано 3 млн 700,56 тыс. куриных пищевых яиц.

 

14/08/2025
