Россельхознадзор рассказал об экспортных требованиях для отгрузки в Китай сушеных пантов оленя, предназначенных для применения в медицинских целях

5 февраля 2026 года Россельхознадзор инициировал проведение совещания по вопросам экспорта сушеных пантов оленя, предназначенных для применения в медицинских целях, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи с территориальными управлениями Службы и представителями предприятий данной отрасли для обсуждения актуальных вопросов, в том числе связанных с вступлением в силу действия соответствующего экспортного ветеринарного сертификата.

Учитывая, что на территории регионов, входящих в зону ответственности Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, осуществляют деятельность предприятия данной отрасли, в их адрес были заблаговременно направлены уведомления о возможности подключения к ВКС.

Ведомство сообщило, что предприятия, заинтересованные в поставках вышеуказанной продукции в Китайскую Народную Республику, должны пройти обследование на соответствие требованиям Китая, в том числе требованиям Протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к сушеным пантам оленя, предназначенным для применения в медицинских целях и экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, и быть внесены в реестр экспортеров ФГИС «Цербер» по стране Китай.

Кроме того, предприятия должны быть зарегистрированы и внесены в китайскую регистрационную систему CIFER.

kuzbassnews.ru
09/02/2026
Общество
