Россельхознадзор сообщает о приостановлении государственной регистрации кормовой добавки «Бэстамино Чейлджеданг L-триптофан»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что на основании пункта 3 статьи 11.8 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», пункта 37 Порядка государственной регистрации кормовой добавки, отмены государственной регистрации кормовой добавки, приостановления и возобновления государственной регистрации кормовой добавки, приостановления и возобновления государственной регистрации кормовой добавки, внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 07.05.2025 №316, Россельхознадзором принято решение о приостановлении с 23.01.2026 государственной регистрации кормовой добавки «Бэстамино Чейлджеданг L-триптофан» (регистрационный №РФ-КД-00078 от 12 декабря 2011 г. с бессрочным сроком действия государственной регистрации), разработчик «CJ CheilJedang Corporation» (Республика Корея), производитель «PT CHEIL JEDANG INDONESIA» (Индонезия).

В случае обнаружения вышеуказанной кормовой добавки на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2) / 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке: https://ereception.fsvps.ru/dashboard/default/index.

Справочно:

«Бэстамино Чейлджеданг L-триптофан» — кормовая добавка, предназначенная для производства премиксов и балансирования рационов свиней, сельскохозяйственных птиц, а также кошек и собак по триптофану.