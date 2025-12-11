Россельхознадзор сообщает о вступлении в силу с 1 марта 2026 года нововведений в сфере лицензирования деятельности по карантинному фитосанитарному обеззараживанию

Россельхознадзор информирует о вступлении в силу с 1 марта 2026 года Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, утвержденного постановлением Правительства России от 27 ноября 2025 года № 1895.

Новый нормативно-правовой акт принят взамен ранее утвержденного постановления Правительства России от 10 августа 2020 года № 1201.

Нововведением установлена возможность подписания заявления для получения услуги по лицензированию, в том числе физлицом, представляющим на основании доверенности интересы ИП или юрлица.

С 1 марта 2026 года хозсубъекты, выполняющие работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию путем понижения или повышения температуры, воздействия вакуумом, повышения давления воздуха, переходят на уведомительный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Контроль за деятельностью указанных лиц по-прежнему проводится в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Так, на основании Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, проводится обязательный профилактический визит не позднее 6 месяцев с даты его представления.

Дополнительно новым постановлением установлен, порядок получения услуги о периодическом подтверждении соответствия лицензиата требованиям. Такое мероприятие проводится 1 раз в 3 года. Исчисление указанного срока осуществляется со дня предоставления лицензии на право выполнения работ по обеззараживанию (внесения соответствующей записи в реестр лицензий).