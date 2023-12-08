Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу непрерывно ведется работа по выявлению фактов недостоверного декларирования зерна и продуктов переработки зерна.

Так, в ноябре текущего года специалистом Управления проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что юридическим лицом была зарегистрирована декларация о соответствии на партию гороха в количестве 1500 тонн.

При оформлении декларации о соответствии нарушены требования установленные «Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

А именно, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе указан 1 (один) протокол испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии. Вместе с тем, документами, подтверждающими соответствие продукции требованиям технического регламента, являются 3 (три) протокола испытаний.

Так же, неверно указаны наименование Заявителя и Изготовителя, не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); отсутствует оптически считываемый матричный код (QR-код).

Кроме того, в электронной версии декларации о соответствии (сайт Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru)): не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер).

А в разделе «Исследования, испытания, измерения» отсутствует запись о протоколах испытаний и вместе с тем, данные протоколы испытаний указаны в разделе «Документы, предусмотренные схемой декларирования» без дата выдачи и наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации (уникального номера записи об аккредитации).

По результату проведенного мероприятия Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 03 ноября 2023 года ее действие прекращено.

Сельхозтоваропроизводителю, с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.