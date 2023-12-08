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Россельхознадзор в Кемеровской области-Кузбассе признал декларацию о соответствии на горох недействительной.

 Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу  непрерывно ведется работа по выявлению фактов недостоверного декларирования зерна и продуктов переработки зерна.

     Так, в ноябре текущего года специалистом Управления проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении  сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района  Кемеровской области-Кузбасса.

   В ходе мероприятия установлено, что юридическим лицом была зарегистрирована декларация о соответствии на партию гороха в количестве 1500 тонн.

  При оформлении декларации о соответствии нарушены требования  установленные «Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.   

        А именно, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе  указан 1 (один) протокол испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии. Вместе с тем, документами, подтверждающими соответствие продукции требованиям технического регламента, являются 3 (три) протокола испытаний.

Так же,  неверно указаны наименование Заявителя и Изготовителя, не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); отсутствует оптически считываемый матричный код (QR-код).

Кроме того, в электронной версии  декларации о соответствии (сайт Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru)): не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер).

А в разделе «Исследования, испытания, измерения» отсутствует  запись о протоколах испытаний и вместе с тем, данные протоколы испытаний указаны в разделе «Документы, предусмотренные схемой декларирования» без дата выдачи и  наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации (уникального номера записи об аккредитации).

     По результату проведенного мероприятия Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 03 ноября 2023 года ее действие прекращено.

         Сельхозтоваропроизводителю, с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2023
Общество
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