Россельхознадзор выдал предостережение кузбасскому магазину, допустившему нарушение при реализации пакетированных семян

11 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездное обследование без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в г. Кемерово.

В ходе мероприятия при помощи мобильного приложения «Инспектор» в магазине обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Так, к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке отсутствовали ботанические наименования сельскохозяйственных растений на латинском языке, а именно: огурец сортов «Изящный», «Мурашка»; томат сортов «Де Барао», «Де Барао золотой», «Де Барао черный», «Роузи»; перец сладкий сортов «Винни Пух», «Белозерка».

11 марта 2026 года в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.