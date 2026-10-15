Россельхознадзор выдал предписание об устранении зарастания 7,5 га сельхозугодий в Крапивинском округе Кузбасса

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение требований земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Крапивинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе выездного обследования, проведённого 24 сентября 2026 года, инспектор зафиксировал зарастание участка площадью 7,5 га. На всей площади выявлено зарастание сорной (пырей ползучий, осоты, бодяки, одуванчик лекарственный, костер полевой, борщевик сибирский и др.) и частично древесно-кустарниковой растительностью (березы высотой от 1,0 до 3,0 метров). При осмотре установлено, что на участке отсутствуют признаки сельскохозяйственного использования: нет посевов сельхозкультур, не проводятся агротехнические мероприятия (вспашка, боронование, дискование и иные виды обработки почвы), не выполняются агрохимические и фитосанитарные меры по борьбе с сорной растительностью, а также не реализуются мероприятия по поддержанию плодородия земель. Таким образом, участок не используется по целевому назначению, что нарушает обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации.

7 октября 2026 года собственнику земельного участка — физическому лицу — выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения предписания — до 9 августа 2027 года.

В рамках исполнения предписания землепользователю необходимо провести мелиоративные мероприятия, в том числе культуртехническую мелиорацию по расчистке земель от сорной растительности, а также вовлечь часть участка в сельскохозяйственный оборот путём проведения комплекса агротехнических мероприятий.