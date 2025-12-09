Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе в Кузбасс 23 тонн свежих ягод из Кыргызстана

С 1 по 4 декабря 2025 года сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 5 предостережений о недопустимости нарушения требований карантинного законодательства России при поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Кузбасса.

Так, из Республики Кыргызстан в регион было ввезено 23 т свежей ягоды, среди которой ежевика (8,2 т), клубника (9,04 т), малина (2,24 т), черешня (2,5 т), смородина (0,05 т), облепиха (0,05 т) и ежемалина (0,2 т). В соответствии с карантинным фитосанитарным законодательством импортеры продукции растительного происхождения обязаны сообщать о прибытии груза и представить продукцию для фитосанитарного контроля в территориальное управление Россельхознадзора. Однако соответствующих уведомлений в ведомство не поступало, а продукция для фитосанитарного контроля не предъявлена.

Таким образом, хозяйствующие субъекты не выполнили возложенные на них Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.