Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе в Кузбасс 436 тонн репчатого лука из Казахстана

25 и 26 декабря 2025 года сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 12 предостережений о недопустимости нарушения требований карантинного законодательства России при поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Кузбасса.

Так, из Республики Казахстан в регион было ввезено 436 т лука репчатого свежего. В соответствии с карантинным фитосанитарным законодательством импортеры продукции растительного происхождения обязаны сообщать о прибытии груза и представить продукцию для фитосанитарного контроля в территориальное управление Россельхознадзора.

Однако соответствующих уведомлений в ведомство не поступало, а продукция для фитосанитарного контроля не предъявлена.

Таким образом, хозяйствующие субъекты не выполнили возложенные на них Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.

kuzbassnews.ru
30/12/2025
