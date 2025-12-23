Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного препарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Мультиомицин 1 %» производства ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА» (Республика Беларусь) по показателю «Количественное определение анализируемого параметра (Массовая концентрация нозигептида)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота лекарственного препарата для ветеринарного применения «Мультиомицин 1 %» серии 6750625 со сроком годности до 07.2027 г.

В случае обнаружения вышеуказанной серии на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

Мультиомицин 1% – это лекарственный препарат в формате мази с тремя антибиотиками для борьбы с бактериальными инфекциями кожи. Действующее вещество препарата — нозигептид (мультиомицин), является бициклическим тиопептидом, продуцент гриб Streptomyces actuosus. Нозигептид оказывает выраженное антибактериальное действие на грамположительные бактерии и некоторые грамотрицательные бактерии, в том числе все виды Clostridium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes haemolyticus, Streptococcus viridans. Streptococcus faecalis, Diplococcus pneumoniae, Salmonella spp. и другие; обладает высоким ростостимулирующим действием. Препарат применяют с лечебно-профилактической целью молодняку крупного рогатого скота, свиньям, кроликам и птицам при клостридиозе, эширихиозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе и других инфекционных бактериальных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, вызванных микроорганизмами чувствительными к нозигептиду, а также как ростостимулирующее средство.