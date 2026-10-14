Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор зафиксировал неисполнение предписания по использованию сельхозземель в Юргинском округе 

Проверка использования четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса и находящихся в собственности у физического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в декабре 2025 года.

По результатам выездных обследований ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 16,8 га до 17 августа 2026 года.

5 октября 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания.

По данным мероприятия установлено, что земельные участки заросли сорной многолетней травянистой  и древесно-кустарниковой растительностью, не могут использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью не выполняются.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

6 октября 2026 года в адрес собственника участка — физического лица — ведомство выдало новое предписание об устранении до 21 сентября 2027 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Россельхознадзор продолжает контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения и исполнением предписаний, направленных на сохранение плодородия почв и недопущение выбытия сельхозугодий из оборота.

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus