Россельхознадзор зафиксировал неисполнение предписания по использованию сельхозземель в Прокопьевском округе 

Проверка использования двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса и находящихся в собственности у физического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в сентябре 2025 года.

По результатам выездных обследований ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельного участка на общей площади 14 га до 1 сентября 2026 года.

5 октября 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания.

По данным мероприятия установлено, что земельные участки заросли сорной многолетней травянистой (костер полевой, пырей ползучий, осот розовый, осока, полынь и др.) и древесно-кустарниковой (березы высотой более 5 м, березы, ивы высотой более 2-х м, поросль березы высотой не менее 1 м) растительностью, не могут использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью не выполняются.



Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

8 октября 2026 года в адрес собственника участка — физического лица — ведомство выдало новое предписание об устранении до 1 сентября 2027 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Россельхознадзор продолжает контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения и исполнением предписаний, направленных на сохранение плодородия почв и недопущение выбытия сельхозугодий из оборота.