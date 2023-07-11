«Россети Сибирь» обеспечат электроснабжение нового терминала аэропорта в Новокузнецке

Кузбасские энергетики приступили к технологическому присоединению строящегося международного терминала аэровокзального комплекса им. Бориса Волынова.

Чтобы запитать центральный распределительный пункт воздушной гавани, энергетикам предстоит построить две двухцепные линии 6 кВ от подстанции 35 кВ «Красный углекоп».

Общая протяженность линейного объекта, включая кабельные линии, составит 15 км. При строительстве участка будет смонтировано 87 км самонесущего изолированного провода сечением 150 мм2. Для этого потребуется установить 462 двухцепные опоры.

Технологическое присоединение предусматривает и модернизацию питающего центра. Для увеличения выдаваемой мощности на подстанции «Красный углекоп» заменят релейную защиту, два выключателя и трансформаторы тока. Мощность присоединения составит 4 МВт.

Кузбасские энергетики завершат работы до конца текущего года.

Международный аэропорт имени Б. В. Волынова – ближайшая воздушная гавань к горнолыжному курорту «Шерегеш» на юге Кузбасса. С его вводом связывают перспективный рост пассажиропотока и развитие туристического кластера.

– Развитие транспортной доступности – ключевая задача для Кузбасса, это дает стимул многим другим отраслям – туризму, спорту, культуре. Мы будем вводить новые маршруты, ждем гостей из других регионов и стран, которые смогут оценить темпы преображения нашего региона. Аэропорт будет принимать и тех, кто направляется в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», и едущих в Междуреченск, – прокомментировал губернатор Сергей Цивилев. – Очень быстро развивается горнолыжный курорт «Шерегеш», в связи с чем вырастет и востребованность нового терминала в аэровокзале.

Ввод в эксплуатацию нового терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 630 пассажиров в час. В пятиэтажном здании общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будут оборудованы 3 телескопических трапа, 6 эскалаторов и 15 лифтов.

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