Росвгардейцы задержали разыскиваемых похитителей кондитерских изделий на сумму 5 000 рублей

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин на проспекте Октябрьском. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемых виновников в краже товара из магазина. Ими оказались ранее судимые за кражу и незаконный оборот наркотиков местные жители 20 и 22 лет.

По предварительной информации, ранее задержанные молодые люди похитили из торговой точки плитки шоколада на сумму 5 000 рублей с целью дальнейшего сбыта. После появления криминального дуэта в соседнем магазине бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия