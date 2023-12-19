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Рудничным районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя

Он признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотически средств), а также преступления предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления).

Установлено, что осужденный приобретал у неустановленного лица наркотические средства с целью дальнейшего сбыта, затем распространял путём закладок на территории г. Кемерово в самостоятельно выбранных им местах.

Свой преступный умысел подсудимый не смог довести до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Кроме того, после получения доходов от незаконного сбыта наркотиков осужденный приобрел имущество на сумму 559 600 рублей, которое в последствии было изъято правоохранительными органами.

Вину в совершении преступлений осужденный признал в полно объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести содеянного и личности виновного суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 50 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Решение суда вступило в законную силу.

Прокурор района Д.В. Ерынич

Фото: Прокуратура Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
19/12/2023
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