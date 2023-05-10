Руководитель Росгвардии Кузбасса стал участником торжественных мероприятий по случаю 78-й годовщины Победы
В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель стал участником торжественного шествия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Вместе с губернатором Сергеем Цивилевым и другими руководителями силовых ведомств, генерал Кель приветствовал парадные колонны на площади областного центра. Торжественное шествие открыл легендарный танк Т-34, за которым проследовали сотрудники силовых структур.
В параде приняли участие кинологи, кадеты и юнармейцы. Завершилось шествие прохождением военной техники времен Великой Отечественной войны.
Фото: Росгвардия