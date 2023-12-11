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Руководители «Южного Кузбасса» прошли обучение

Сотрудники Угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел»), состоящие в кадровом резерве Группы «Мечел», прошли тренинг «Эффективный руководитель».

В тренинге, который прошел в Челябинске, приняли участие 140 руководителей разного уровня со всех предприятий Группы «Мечел». Обучение было направлено на совершенствование управленческих знаний, умений и навыков.

Кадровый резерв «Южного Кузбасса» представили руководители различных направлений деятельности компании: открытой добычи угля, углеобогащения и переработки, ремонта и технического обслуживания, управления информационных систем, а также кадрового, финансового и юридического.

Три дня участники тренинга в составе пяти команд получали новые знания по коммуникации, системному мышлению, менеджменту, оттачивали навыки эффективного руководства, проводили самоанализ и разбор реальных рабочих ситуаций. Полученный материал закрепили с помощью практических заданий.

«Молодые руководители, «заряженные» на профессиональный рост, – это будущее компании. Подобные тренинги помогают им развиваться, улучшать управленческие навыки, что в дальнейшем несомненно принесет пользу коллективу и компании», – говорит директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
kuzbassnews.ru
11/12/2023
Экономика
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