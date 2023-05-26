Руководство Росгвардии по Кузбассу поздравило кемеровских кадетов с завершением школьных будней

В Кемерове заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической (политической) работе полковник Сергей Бервинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку в Губернаторской кадетской школе-интернат полиции.

Сергей Юрьевич поздравил кадетов с окончанием учебного периода: «В этот знаменательный для вас день желаю вам терпения, успехов и настойчивости в дальнейшей жизни. Помните, что вы наше будущее и будущее нашей страны!» Полковник Бервинов отметил, что для бывших кадетов всегда будут открыты двери Росгвардии для поступления на службу.

Последний звонок прозвучал для 75 кадетов Губернаторской кадетской школы-интернат полиции. 7 человек решили поступить в высшие учебные заведения Росгвардии.

«С одной стороны ощущение радости от завершения пути, а с другой немного грустно. Я за два года обучения сдружился с одноклассниками. Мы не раз выручали друг друга, - поделился выпускник одиннадцатого класса Росгвардии Максим Бондарев – Сейчас я планирую поступить в институт войск правопорядка в Новосибирске и продолжить службу в Росгвардии».

Фото: Росгвардия