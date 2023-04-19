РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьников

РУСАЛ и национальный парк «Красноярские Столбы» объявляют о старте нового сезона совместного проекта «ЭкоПоколение». Участниками проекта станут активные школьники 14-18 лет, проживающие в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли, которым интересна деятельность в области охраны окружающей среды, экологии и краеведения. География участников обширна - от Республики Коми до Иркутской области. Пропуском в проект станетпобеда в конкурсе, который запущен в 15 городах России, в том числе в Новокузнецке.

В рамках конкурса организаторы предлагают подросткам посмотреть видеолекции национального парка «Красноярские Столбы», которые рассказывают об особенностях охраняемой природной территории, истории его создания, узнать о представителях флоры и фауны, а также о работе научных сотрудников парка. После этого дети ответят на вопросы викторины. Часть вопросов касается природоохранной деятельности РУСАЛа, основы которой больше 20 лет назад заложил основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. Кроме того, школьники должны написать небольшое эссе, в котором расскажут о своих экологических инициативах или акциях, в которых они принимают активное участие в своих городах.

«Основной целью проекта является экообразование молодежи в онлайн и оффлайн форматах, формирование понимания экологических проблем. На примере национального парка «Красноярские столбы» покажем, как можно беречь природу, дружно сосуществовать с нею, - сообщила Татьяна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Национальный парк "Красноярские Столбы". - До конца апреля мы будем принимать ответы школьников. А победители – участники экспедиции «Экопоколение -2023» - будут названы 15 мая. В эколого-промышленную экспедицию отправятся более 60 школьников и учителей, сопровождающих своих учеников.

В этом году эколого-промышленная экспедиция школьников пройдет с 14 по 18 августа в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Детей ждут познавательные квесты, экозанятия с учеными, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, посещения достопримечательностей Красноярска, поездки на предприятия компании РУСАЛ. Участники экспедиции узнают о том, как металлурги снижают нагрузку на окружающую среду.

Впервые проект «Экопоколение-2022» был организован в 2022 году. В нем приняли участие школьники Сибири. Отзывы участников говорили о том, что экспедиция прошла успешно:

«Мы прошли по самому популярному маршруту Столбов, - рассказала новокузнечанка Ольга Миртова. - Помимо этого, у нас были викторины, благодаря которым мы теперь больше знаем о сибирских животных и растениях, знакомство с профессией эколога. Каждый вечер обязательная часть рефлексии - сидя у костра, мы делились впечатлениями, пели песни и знакомились друг с другом».

«Первое место «по восторгам» в национальном парке отдаю скалам. Поражаюсь высоте - больно голову в небо задирать! И мы научились угадывать силуэты и лица в очертаниях скал: они и правда похожи на Перья, Бабку, Деда. Я впервые видел горы, скалы – захватывающе! Думал, что Столбы - это небольшие холмы и скалы, а они такие величественные, - делился эмоциями Артем Худяков из Ачинска.

Не оставили школьников равнодушными и экскурсии на промышленные объекты РУСАЛА, где они смогли собственными глазами увидеть, что делают металлурги компании, чтобы снизить нагрузку на экологию города.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа