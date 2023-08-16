РУСАЛ и «Красноярские Столбы» запустили для школьников России экологическую экспедицию

14 августа стартовала эколого-промышленная экспедиция «ЭкоПоколение-2023», в которой принимают участие более 60 школьников и их педагогов из 11 городов и поселков России. Для участия в эколого-образовательной смене в Красноярск съехались подростки, увлекающиеся экологией, биологией и краеведением из Краснотурьинска (Свердловская область), Бокситогорска (Ленинградская область), Бирюсинска, Тайшета, Большелуга и Братска (Иркутская область), Кандалакши (Мурманская область), Красноярска и Ачинска (Красноярский край), Саяногорска (Республика Хакасия) и Новокузнецка (Кемеровская область).Кемеровскую область представляет ученица новокузнецкой школы №50 Виктория Бегаева.

Основными задачами летнего экотура являются экопросвещение и эковоспитание молодежи. В течение пяти дней школьники будут проживать на базе научно-познавательного комплекса «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Их ждут увлекательные экозанятия с учеными Столбов, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, экоакции, посещения достопримечательностей Красноярска и Дивногорска. А также поездки на промышленные предприятия РУСАЛа – Красноярский алюминиевый завод и дивногорский завод СКАД, специализирующийся на производстве колесных дисков. Школьники подробно узнают, как рождается алюминий и что из него производят. А также узнают, к какой глобальной перестройке готовится КрАЗ, чтобы значительно снизить нагрузку на экологию города.

Участие для детей и взрослых в проекте бесплатное. Финансирование полностью взяла на себя компания РУСАЛ.

«С момента основания РУСАЛа работа со школьниками и студентами в городах и поселках, где живут и работают сотрудники нашей большой компании – это стратегическое направление. Мы постоянно развиваем образовательные форматы для молодежи, - отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ. - Для нас важно, чтобы молодые люди развивали свои творческие способности, креативное мышление, нашли себе дело по душе. Через вовлечение в такие проекты нам хочется вдохновить детей на новые экологические инициативы, чтобы при возращении домой им захотелось улучшить жизнь вокруг себя в своем родном городе».

Чтобы стать участником летнего образовательного курса, претенденты изучали видеолекции национального парка «Красноярские Столбы» и выполняли конкурсные задания. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, приехали в Красноярск для участия в экспедиции.

В число участников «Экопоколения» вошли учащиеся, ставшие победителями проходивших раннее экологических конкурсов и олимпиад федерального и регионального уровней: XII Всероссийский конкурс социально-значимых проектов "Изменим мир к лучшему!", Всероссийская конференция учащихся "Будущие Ломоносовы», Всероссийская конференция "Юность. Наука. Культура" и других.

Впервые совместный проект РУСАЛа и национального парка Красноярские Столбы «Экопоколение» стартовал в 2022 году. В конце прошлого года он был отмечен двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион». Проект занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам народного голосования.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа