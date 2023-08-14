РУСАЛ объявляет промежуточные итоги первого полугодия 2023 года

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия,объявляет о своих результатах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года.

Ключевые моменты:

- Усиливающееся давление на глобальном рынке и беспрецедентный режим внешних ограничений, а также существенное падение цен на алюминий оказали негативное влияние на полугодовые финансовые результаты Компании.

- В сложившихся условиях Компания видит своим приоритетом дальнейшую работу по укреплению сырьевой независимости, перестройке экспортных сбытовых потоков, реализации собственной инвестиционной программы, которая в своих положениях отталкивается от основополагающих принципов устойчивого развития и социальной ответственности РУСАЛа и направлена на обеспечение непрерывной операционной деятельности Компании и её развитие.

- Выручка за первые 6 месяцев 2023 года снизилась на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 5 945 млн долларов США (в 2022 году – 7 153 млн долларов США за аналогичный период).

- Ключевым фактором, обусловившим снижение выручки, стало падение цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на 24,2% за первые 6 месяцев 2023 года – до 2 331 долларов США за тонну (цена за аналогичный период 2022 года – 3 075 долларов США за тонну).

- Объём продаж алюминия вырос на 9,8% – до 1 935 тысяч тонн (в 2022 году – 1 763 тысяч тонн за аналогичный период). При этом влияние роста продаж на выручку было нивелировано снижением средневзвешенной цены реализации алюминия1 на 25,7% – до 2 501 долларов США за тонну за первые 6 месяцев 2023 года (в 2022 году – 3 365 долларов США за аналогичный период).

- Общая себестоимость реализации за первые 6 месяцев 2023 года выросла на 9,6% – до 5 217 млн долларов США (в 2022 году – 4 762 млн долларов США за аналогичный период). Ключевыми факторами, обусловившими рост себестоимости реализации, стали увеличение объёма закупок глинозёма (начиная со второго квартала 2022 года существенно снизилась обеспеченность Компании собственным глиноземом), а также увеличение затрат на электроэнергию и транспорт (вследствие роста тарифов).

- Снижение выручки и увеличение себестоимости обусловили снижение показателей прибыли Компании за первые 6 месяцев 2023 года:

* скорректированный показатель EBITDA снизился на 84,0% – до 290 млн долларов США (в 2022

году – 1 807 млн долларов США за аналогичный период);

* скорректированная чистая прибыль снизилась на 54,3% – до 315 млн долларов США (в 2022 году

– 689 млн долларов США за аналогичный период).

- За счёт значительного высвобождения оборотного капитала в первом полугодии 2023 года по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый поток денежных средств от операционной деятельности в отчетном периоде составил 236 млн долларов США по сравнению с отрицательным показателем в первом полугодии 2022 года. Высвобождение оборотного капитала произошло вследствие уменьшения запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

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