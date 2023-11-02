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РУСАЛ открывает детям цифровое будущее

Изобрести пенициллин и подружиться с бионическим псом – вашему ребенку доступно все.

 

В один день стать археологом и биоинформатиком, химиком-технологом и IT-архитектором, конструктором беспилотного транспорта и AR-оператором кросс-логистики, BIM-проектировщиком и алюминщиком - на РУСАЛ ФестивAL #НАУКА можно попробовать самые перспективные профессии будущего.

Одно из крупнейших образовательных событий года пройдет уже в это воскресенье, 5 ноября. С 09:30 до 18:00 здание Большого зала администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны Сбербанка) превратится в детский научно-исследовательский центр со множеством интерактивных локаций и игровых лабораторий. 

Юные палеонтологи на археологической площадке с воссозданными полевыми условиями будут искать «останки динозавров». Ребята, грезящие великими открытиями, пройдут путем ученых прошлого и узнают, как был открыт антибиотик, спасший миллионы жизней – пенициллин. Будущие бионики и менеджеры кросс-видовых коммуникаций пообщаются с бионическим робопсом Бокситом.

Трижды за фестивальный день (в 10:30, 13:30 и в 16:30) новокузнечане всех возрастов увидят грандиозное научное шоу, позволяющее узнать о ключевых открытиях в химии и физике. Здесь же пройдет защита проектов и награждение победителей проектного интенсива «Наноград», участники которого под руководством заводских инженеров решали производственные задачи, стоящие перед промышленными предприятиями города.

По секретным QR код-приглашениям можно будет поучаствовать в закрытом интеллектуальном онлайн-шоу «Alюментарно». И узнать о новом сезоне еще одного всероссийского образовательного проекта РУСАЛа – Олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего». Дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в лучшие технические вузы страны, с которыми сотрудничает РУСАЛ, уже получили десятки победителей этой программы.

Вход на РУСАЛ ФестивAL #НАУКА свободный.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
02/11/2023
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