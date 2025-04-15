В Новокузнецке финалистами и победителями Олимпиады стали тридцать пять школьников. Пятеро из них заняли третьи места.

Конкурс проводился по четырем естественно-научным предметам: физике, математике, информатике и химии и состоял из двух этапов: первый – онлайн, когда участники выполняли задания и отправляли их на проверку. После того, как определились финалисты интеллектуального состязания, они прошли очную часть, которая состоялась в Сибирском государственном индустриальном университете. По результатам второго этапа были определены призеры и победители.

- Я собираюсь поступать в СибГИУ, на техническую профессию, - рассказал ученик 11 класса новокузнецкой школы №2 Александр Сухоруков. – Пять дополнительных баллов при поступлении могут существенно изменить ситуацию в мою пользу. Да, олимпиада не из легких, пришлось постараться и подготовиться к участию в ней, приложить усилия, но полученные знания помогли не только стать призером, но и, уверен, пригодятся и в дальнейшем обучении!

14-й сезон Олимпиады «13-й элемент. Alхимия будущего»ознаменовался рекордным количеством и географической представленностью участников – почти 5000 человек из 65 регионов России. По сравнению с предыдущим годом количество участников выросло почти на четверть, а число победителей и призеров из городов ответственности РУСАЛа составило 163.

Победители конкурса получили не только ценные подарки от РУСАЛа, но и до 10 дополнительных баллов для поступления на направления бакалавриата и специалитета в вузах-партнерах. В этом году в их число вошли Братский и Иркутский государственные университеты, Волгоградский государственный технический и Иркутский национальный исследовательский технический университеты, Сибирский государственный индустриальный и Уральский государственный горный университеты, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнёва, а также Сибирский федеральный университет с его филиалом – Хакасским техническим институтом.

Олимпиада «13-й элемент. Alхимия будущего» проводится с 2011 года и входит в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения России. Идея создания принадлежит основателю компании РУСАЛ Олегу Дерипаска. За годы существования олимпиада помогла десяткам тысяч школьников раскрыть свои таланты и начать путь к профессиональной самореализации. Многие из участников после окончания вузов стали сотрудниками РУСАЛа, что подчеркивает значимость проекта для подготовки кадрового резерва российской промышленности.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа