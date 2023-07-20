РУСАЛ подвёл итоги заявочной кампании стипендиальной программы

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, завершил приём заявок на участие в совместной с Эн+ стипендиальной программе.

В этом году кандидаты на получение стипендии от РУСАЛа и Эн+ из высших и средних профессиональных учебных заведений разделились практически поровну, а число заявок выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Соискатели представляют 21 вуз и 35 ссузов из Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

Заявки на получение стипендии направляли студенты, обучающиеся по специальностям четырех направлений: медицина, металлургия, педагогика и энергетика. На первые две пришлось примерно по трети от общего числа заявок, тогда как соискатели энергетических специальностей составили более 21%, педагогических – более 11%.

На следующем этапе, который продолжится с 27 июля по 18 августа, экспертная комиссия составит рейтинг претендентов на основании успеваемости кандидатов и наличия у них научных публикаций, а также их участия в конференциях, выставках научно-технического творчества и конкурсах профессионального мастерства. С лучшими в рейтингах проведут онлайн-тестирования, после чего победители будут объявлены 28 августа. Выплата стипендий начнется с 1 сентября.

Помимо стипендий в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц в течение 2023/24 учебного года победители получат годовую подписку на профильную электронную библиотеку и возможность участия в различных проектах РУСАЛа и Эн+, начиная с профессиональных конкурсов, образовательных мероприятий и конференций и заканчивая экскурсиями и стажировками на предприятиях компаний.

Целью стипендиальной программы РУСАЛа и Эн+ является поддержка успешных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии в сферах, связанных как с основными направлениями деятельности компаний, так и с социальным сектором.

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