РУСАЛ помогает готовить будущих инженеров

Победителями Всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России» в номинации «Взаимодействие с предприятием» стали воспитанники Новокузнецкого Центра цифрового образования «IT-CUBE».

Совместно со специалистами отдела развития производственной системы Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ ребята разработали мобильное приложение, позволяющее быстро создавать базы данных оборудования, применяемого на предприятии, обновлять ее в режиме реального времени, анализировать неполадки и даже учитывать конструктивные улучшения, предложенные заводчанами.

Жюри высоко оценило системную работу РУСАЛа по подготовке будущих инженерных кадров, основу которой много лет назад заложил основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. Первичный интерес к науке и технике у детей на «РУСАЛ ФестивAL #Наука», который компания ежегодно проводит в городах, где расположены ее предприятия. В Новокузнецке ребята сразу записываются в местные учреждения дополнительного образования, созданные или получившие развитие при финансовой поддержке РУСАЛа.

Для школьников и студентов РУСАЛ организует в образовательных учреждениях инженерные кружки и секции, встречи и мастер-классы, всероссийскую Металлургическую олимпиаду «13-й элемент. ALхимия будущего», эколого-промышленную экспедицию «ЭкоПоколение», поддерживает талантливых студентов в рамках «Стипендиальной программы En+РУСАЛ» и кейсовых чемпионатов, организует экскурсии на свои производства. Со всеми проектами можно познакомиться на внешнем карьерно-образовательном портале Univer.

Новокузнецке при финансовой поддержке РУСАЛа открылись и успешно функционируют Малая инженерная академия, детский центр профессий «Город мастеров», коворкинг-мастерская «Люди дела», детские технопарки «Меридиан» и «Кванториум». На базе последнего проводятся региональные проектные интенсивы «НаноГрад», «НаноКузнецк» и «Инженерные каникулы», участники которого под руководством специалистов отдела развития производственной системы Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ решают реальные задачи, стоящие перед производством. Также предприятие выступает партнером Всероссийской школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства, готовя совместно с педагогами технопарков познавательные уроки о производстве алюминия и его растущей роли в современной экономике.

- Для качественной подготовки будущих инженерных кадров важно применять проектный подход, вовлекая школьников и студентов в решение реальных производственных задач под руководством кураторов из числа инженерно-технических работников предприятия, с использованием инструментов Бизнес-системы РУСАЛа. Это позволяет молодым людям лучше понимать технологические, производственные и бизнес-процессы и быстрее адаптироваться в Компании, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа