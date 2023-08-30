РУСАЛ помогает первоклассникам собраться в школу

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, проводит очередной этап программы «Собери ребенка в школу», направленной на поддержку семей работников компании, чьи дети идут в первый класс.

В преддверии нового учебного года РУСАЛ помогает со сборами в школу родителям-металлургам, чьи дети идут в первый класс. Компания подготовила для будущих первоклассников сертификаты для приобретения школьных принадлежностей и других необходимых вещей.

«Собери ребенка в школу» – корпоративная программа РУСАЛа для детей, родители которых работают на предприятиях компании. Акция проходит третий год, и в этом году её участниками станут более 3,6 тысяч семей сотрудников. До 1 сентября они получат сертификаты на 3 тысячи рублей и первый дневник первоклассника. На НкАЗе большинство родителей первоклассников уже получили сертификаты.

Поддержка семей работников является важной частью социальной политики РУСАЛа в городах ответственности и одним из приоритетных направлений Стратегии устойчивого развития. Помимо помощи со сборами в школу детей металлургов, компания помогает детям из малообеспеченных семей и инвестирует средства в обновление материальной базы и улучшение инфраструктуры образовательных учреждений. Такие традиции около 20 лет назад заложил еще основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

«Мы уделяем большое внимание развитию не только наших сотрудников, но и будущих профессионалов, которые ещё только начинают свой пусть к тому, чтобы стать высококлассными специалистами. В этом смысле поддержка первоклассников – первый уровень нашей системной работы в этом направлении. Начало школьной жизни – это всегда волнительный и важный момент не только для самих первоклассников, но и для их семей. И мы надеемся, что наша помощь позволит ребятам начать школьную жизнь со всем необходимым и в отличном настроении», – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа