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РУСАЛ приглашает отметить День металлурга вместе

15 июля компания РУСАЛ проведет в Саду алюминщиков городской спортивный праздник «РУСАЛ ФестивAL #ПРОСПОРТ».

Новокузнечан и гостей города ждет встреча с заслуженным мастером спорта, чемпионом России, бронзовым призером Чемпионата Европы Дмитрием Сычёвым. Знаменитый футболист проведет тренировку для детей, расскажет о своей спортивной карьере и подарит на память автограф.

В течение праздника в Саду алюминщиков пройдут мастер-классы по йоге, растяжке, функциональному тренингу, нескольким видам танцев: зумбе, хип-хопу, современным танцам. Все желающие могут поучаствовать в спортивном квесте. Для участников события предусмотрен розыгрыш призов. Для самых маленьких будет организована «Арт-аллея» с домиками для разукрашивания и стеной с раскрасками.

Гостям фестиваля представится возможность попробовать свои силы в футбольном биллиарде и армрестлинге, прокатиться в зорбе и космическом гироскопе, проверить меткость в водном тире и игре «Angry Birds», сыграть в гигантские шахматы и баскетбол «крестики – нолики».  Для ценителей виртуальной реальности подготовлены зоны VR-футбола и игровых консолей XBox.     

На фудкорте, работающем в течение всего праздника, будет предлагаться только здоровое питание.  

Праздничное настроение создадут музыканты кавер-группы «M&Dance» (г. Новосибирск).

Начало праздника в 16:00.

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/07/2023
Общество
Экономика
Новокузнецк

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