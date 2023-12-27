РУСАЛ продолжает благоустройство Новокузнецка

В канун Нового года РУСАЛ сделал очередной подарок новокузнечанам – праздничную 3D-иллюминацию.

На площади перед администрацией Кузнецкого района установлена пятиметровая красавица-елка, рядом с ней – новогодняя фотозона. Новогодние световые конструкции - российского производства, изготовлены по спецзаказу РУСАЛа в Санкт-Петербурге. Они дополнят праздничное убранство, подаренное алюминщиками городу в 2020 году.

Современная новогодняя иллюминация закуплена и для других городов, где работают предприятия РУСАЛа. Для каждого – своя «изюминка». Индивидуальный подход к оформлению их общественных пространств еще в начале 2000-х ввел основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. А чутко реагировать на запросы живущих там заводчан помогают социальные опросы, который РУСАЛ проводит каждые три года.

Жители Кузнецка новое праздничное убранство уже оценили и с удовольствием фотографируются возле ярких фигур.

- РУСАЛ серьезно вкладывается в повышение качества жизни в городах, где живут его сотрудники: модернизирует производство, вводит для рабочих стимулирующие выплаты, организует грантовые конкурсы, реализует культурно-просветительские проекты, выделяет целевое финансирование на благоустройство. В Новокузнецке в 2023 году на средства РУСАЛа по соглашению с Правительством Кузбасса приведены в порядок 15 общественных пространств. Трудовые коллективы нашего завода надеются, что жители по достоинству оценят очередной подарок от них, - отметил заместитель генерального директора РУСАЛа по оперативному управлению, управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа