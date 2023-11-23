РУСАЛ содействует развитию российской науки

В ходе Международной научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса: История. Современный опыт. Стратегия будущего» представители Российской академии наук изучили опыт РУСАЛа в глобальной модернизации одного из старейших предприятий цветной металлургии страны - Новокузнецкого алюминиевого завода. НкАЗ был запущен 7 января 1943 года и с этого момента стал кузницей кадров и технологий алюминиевой промышленности СССР и дружественных ему стран. Созданные и отработанные в опытно-экспериментальном цехе завода технологии применялись при строительстве остальных алюминиевых заводов нашей страны. Прошедшие новокузнецкую закалку технические специалисты занимают сегодня руководящие посты во всех структурах компании РУСАЛ.

Несмотря на возраст и сложную внешнюю обстановку, НкАЗ продолжает обновляться. Сегодня на предприятии заменено и модернизировано 70% электролизеров, построено 3 из 6 запланированных установок «сухой» газоочистки собственной разработки конструкторов Инженерно-технологического центра РУСАЛа и Всероссийского алюминиевого-магниевого института.

На панельной дискуссии «Переход от производства сырья к металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью» вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных рассказала ученым РАН об основных наукоемких направлениях развития компании: создание сплавов с улучшенными технологическими свойствами (бренды MaxiFlow и MaxiDiForge) и разработка литейных сплавов нового поколения, востребованных при создании транспортных средств – от российских пассажирских катамаранов, первые образцы которых недавно сошли со стапелей на воду, грузовых железнодорожных вагонов до космических кораблей.

РУСАЛ сотрудничает с научно-исследовательскими институтами, лабораториями конструкторскими бюро, активно инвестируя в создание инновационных продуктов. Российская алюминиевая компания одной из первых в мире создала целую линейку сплавов на основе порошков для 3D печати, применимых почти в любой отрасли науки и техники.

Еще одним приоритетным направлением является эффективность переработки алюминиевых отходов и снижение экологического воздействия на окружающую среду. Будучи одной из самых низкоуглеродных компаний в отрасли, РУСАЛ активно сокращает выбросы парниковых газов, энергопотребление и использование первичных сырьевых ресурсов. Рост эффективности переработки отходов не только сокращает объем отходов, но и способствует устойчивому снижению потребления ресурсов.

Итогом панельной дискуссии стало решение разработать целевую программу стимулирования переработки материалов, ранее бывших отходами, в ценное сырье и его широкое применение при строительстве автомобильных дорог, и представить его в Правительстве России.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа