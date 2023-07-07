РУСАЛ утвердил стратегию социальных инвестиций

Совет директоров РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, принял стратегию социальных инвестиций компании до 2035 года. В центре её внимания остаётся благополучие работников предприятий и их семей, а также повышение качества жизни и развитие территорий ответственности. Компания продолжит активно заниматься улучшением социальной инфраструктуры, финансированием поддержки местных сообществ и уязвимых групп населения, повышением качества образования и здравоохранения, развитием спорта и здорового образа жизни, волонтёрства и социального предпринимательства.

Социальные инвестиции в самых разных сферах были ключевым направлением деятельности РУСАЛа с момента образования компании в 2000 году.

Только за период с 2020 по 2022 годы в реализацию проектов в Новокузнецке компания направила почти 528 млн рублей. В числе проектов: финансирование строительства инфекционной больницы в Заводском районе, благоустройство городских парков и скверов, модернизация и ремонт образовательных учреждений Новокузнецка, развитие дорожной инфраструктуры и устройство освещения.

Всего же, с 2011 года компания направила на социальные инвестиции более 13,4 млрд рублей. Поддержку получили 510 инфраструктурных проектов в социальной сфере, благополучателями которых стали более 2 млн человек. РУСАЛ выделил более 1500 грантов некоммерческим организациям, социальным учреждениям и инициативным горожанам на сумму более 600 млн рублей. Инициативы компании в социальной сфере реализуются при поддержке десятков тысяч жителей, вовлеченных в волонтерскую и благотворительную деятельность компании во всех регионах ответственности.

Стратегия позволит провести качественное изменение среды жизни людей в самом широком смысле и повысить уровень социально-экономического благополучия. Ключевым инструментом отбора и приоритезации проектов станет индекс качества жизни и устойчивого развития городов ответственности РУСАЛа, который позволяет оценивать уже проведённую работу и определять наиболее важные направления дальнейшей деятельности. Индекс был разработан компанией с привлечением экспертов на основе международно-сопоставимой методологии ВЭБ.РФ под нужды промышленных малых и моногородов. С его помощью специалисты компании на основании статистических и опросных показателей оценивают сильные и слабые стороны развития каждого города или рабочего посёлка по 12 основным направлениям социально-экономического и экологического благополучия, включая общую удовлетворённость качеством жизни и уверенность в завтрашнем дне.

Комментируя утверждение документа, директор по устойчивому развитию компании Ирина Бахтина отметила: «Значимость социальных аспектов в деятельности бизнеса (от обеспечения безопасных условий труда для сотрудников компании и подрядных организаций, открытого и уважительного диалога с местным сообществом до внедрения этических норм по всей цепочке поставок) в последнее время заметно выросла и продолжит оставаться в центре внимания. Стратегия социальных инвестиций РУСАЛа – ещё один важный документ, который позволит компании определять и корректировать приоритеты социальных программ на предстоящую декаду с учётом мнений всех заинтересованных сторон и обеспечивать сбалансированное развитие городов, в которых живут и работают наши сотрудники».

Координирует реализацию стратегии социальных инвестиций корпоративный Комитет по социальной политике, который на основании диалога с рабочими, молодёжными и женскими советами предприятий компании, а также данных индекса развития по каждому населённому пункту определяет приоритеты и направления финансирования программ. Особую роль в выполнении положений документа будет играть Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию – постоянно действующий консультативно-совещательный орган РУСАЛа, в задачи которого входит повышение эффективности взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, в том числе в сфере социально-экономического развития территорий ответственности. Управлением программами социальных инвестиций и волонтерских программ РУСАЛа занимается созданный в 2004 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаска благотворительный фонд «Центр социальных программ».

В настоящее время социальные инвестиции компании в российских регионах ведутся в формате пяти масштабных программ: «Территория РУСАЛа» и «Устойчивые города» (социально-экономическое развитие территорий ответственности); «Школа городских изменений» (программа формирования и обучения инициативных групп, стремящихся активно участвовать в диалоге с органами местного самоуправления по вопросам улучшения городского пространства), «Помогать просто» (поддержка и развитие корпоративного и общегородского волонтёрства); «Социальное предпринимательство» (поддержка и развитие малого и микробизнеса, оказывающего социально значимые услуги населению).

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