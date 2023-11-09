РУСАЛ вошел в число 27 лидеров рейтинга лучших работодателей по мнению Forbes

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, приобрел статус платинового работодателя и оказался в числе лучших согласно методологии Forbes. Всего в рейтинг вошло 125 компаний из разных регионов и отраслей. Лидерами рейтинга стали 27 компаний платиновой группы.

По сравнению с прошлым 2022 годом РУСАЛ улучшил свои показатели и перешел из золотой группы работодателей в платиновую. Залогом успеха стала многолетняя и целенаправленная политика компании по улучшению условий труда своих сотрудников, внедрению программ по развитию человеческого потенциала, модернизации производства и сокращению углеродного следа.

Всего же с 2015 по 2022 год на территориях ответственности РУСАЛа и En+ было реализовано более 700 проектов по развитию социальной инфраструктуры. Это значит, что награды, которыми мы гордимся сегодня, во многом стали возможны только благодаря инициативам основателя компании - Олегом Дерипаской. Продолжая его традиции, в

2022 году на реализацию социальных программ компания направила 16,5 млрд рублей, которые пошли как на меры соцподдержки коллектива компании, так и на инвестиции в социальную инфраструктуру регионов ответственности.

Кроме того, компания разрабатывает и внедряет современные промышленные технологии. Так, компания производит алюминий под брендом ALLOW с низким углеродным следом. Сейчас при производстве тонны этого металла выбрасывается в атмосферу 2,3 т CO2-эквивалента. К 2035 году компания хочет сократить удельные выбросы парниковых газов на 30%.

Отметим, что если первый рейтинг лучших работодателей Forbes, рассчитанный в 2019 году, был по сути HR-премией, то его обновленная версия основана на комплексной и объективной оценке компании по трем группам факторов: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Таким образом, на итоговый балл повлияли как заработные платы, социальный пакет и условия труда, так и экологические политики, и результативность программ социальной ответственности компании.

Фото предоставлено ДСОиРОВ НкАЗа