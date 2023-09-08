РУСАЛ запускает ежегодную волонтёрскую экологическую акцию «День реки»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начинает новый этап масштабного экомарафона. В течение месяца в преддверие Всемирного дня рек, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье сентября, волонтёры, общественники и активисты будут заниматься уборкой и приведением в порядок берегов местных рек и водоёмов в 14 городах.

Откроют экологическую акцию 9 сентября в Ачинске и Красноярске, где волонтёры и все неравнодушие горожане выйдут на берега рек Чулым и Енисей. Через неделю эстафету примут Саяногорск, Североуральск и Таёжный, а затем – Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Шелехов, Ухта, Бокситогорск и Москва.

Завершится марафон в Новокузнецке 30 сентября в 11:00 на Байдаевских карьерах. Для участия необходимо собрать команду от двух до десяти человек, придумать название и заполнить форму регистрации https://forms.gle/tvBbWPqTjHBXPnvx8 . Подробности можно узнать в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по телефону 8-909-520-38-16 (Елена Головчанская).

Весь мусор, собранный за время уборки, будет утилизирован в соответствии с региональными нормами, а разделенные по фракциям отходы - направлены на вторичную переработку.

Уборка набережных и прилегающих территорий будет проходить в интерактивном формате экоквеста. За отведённое время командам волонтёров предстоит собрать мусор, отсортировать его и доставить к специальным экоточкам, зарабатывая на каждом этапе баллы. Сортировка вторичного сырья – пластика и стекла – будет оценивается отдельно, по этому направлению будет также отдельный зачёт. Команды, набравшие максимальное количество баллов, займут призовые места.

- Соревновательный формат помогает не только прививать жителям бережное и ответственное отношение к окружающей среде, но и способствует формированию стандартов поведения горожан на прибрежных территориях. Акция также способствует сплочению и вовлечению местных сообществ в решение социально-значимых проблем, развитию социальной активности горожан и устойчивому развитию городов и территорий в целом, - отметил один из организаторов мероприятия, председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

Экологический марафон «День реки» родился из волонтерского проекта «День Енисея», инициированного в свое время основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. В 2011 году РУСАЛ и Русское географическое общество провели совместную экологическую акцию для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал превращению мероприятия в ежегодное. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России под общим названием «День реки». С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек.

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