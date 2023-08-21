С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные

С сентября этого года меняется порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Теперь они смогут накапливать дни в течение года и брать дополнительный отпуск до 24 дней подряд.

Сейчас одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком с инвалидностью каждый месяц предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. Их можно взять подряд или разделить в течение месяца. Неиспользованные в текущем месяце выходные дни в настоящее время не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

В мае этого года Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Согласно Постановлению Правительства РФ №714, у родителей детей-инвалидов теперь будет выбор – использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или «накапливать» их и однократно объединить до 24 дней подряд в течение календарного года.

Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров. Использовать эти дни может как один из родителей, так и оба, разделив их между собой.

С начала года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу оплатило родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму 90,5 млн рублей. В общей сложности родителям оплачено 19 906 выходных дней.

Фото: ОСФР