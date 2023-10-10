С 2023 года работающие по договорам ГПХ кузбассовцы могут получать больничные и выплаты в связи с материнством

В Кемеровской области много жителей, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Раньше больничные, пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, таким сотрудникам не оплачивали. С 2023 года работающие по договорам ГПХ подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Если кузбассовцы, работающие по договору ГПХ, в 2022 году не были застрахованы и взносы с выплат в их пользу не начислялись, то право на получение страхового обеспечения в 2023 году у них не возникнет. Это право появится у них с 2024 года (если за них будут платиться страховые взносы).

«Однако если в 2023 году человек стал работать по договору ГПХ, в 2022 году работал по трудовому договору, а сумма начисленных взносов на обязательное социальное страхование составила у него не меньше стоимости страхового года, то он будет иметь право на пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — отметила Элла Устюжанина, начальник управления организации страховых выплат ОСФР по Кузбассу.

Стоимость страхового года определяется так: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) x 12 x 2,9%. Если в местности применяется районный коэффициент, то МРОТ учитывается вместе с ним. Сумма страховых взносов для Кемеровской области в 2022 году составляет 6 283,84 рубля (4833,72 x 1,3), в 2023 году — 7 347,89 рубля (5 652,22 x 1,3).

Фото: ОСФР