С 2026 года Отделение СФР по Кузбассу обеспечивает ветеранов СВО бесплатными проездными документами в реабилитационные центры Социального фонда

С января 2026 года начал действовать упрощенный механизм направления ветеранов специальной военной операции на лечение в центры реабилитации Социального фонда России. Теперь демобилизованные бойцы из Кузбасса могут получить не только компенсацию за уже купленные билеты, но и готовые проездные документы, что избавляет их от необходимости тратить личные средства.

Новый порядок является логичным продолжением масштабной программы СФР по восстановлению здоровья участников СВО. 

Ключевые нововведения 2026 года:

– Проездные документы. Помимо уже действующего механизма – когда ветеран сначала оплачивает билеты самостоятельно, а затем получает компенсацию, с этого года доступен альтернативный вариант: оформление проездного билета. Региональное Отделение СФР выдает направления на приобретение проездных билетов. При подаче заявления на реабилитацию участник СВО может выбрать наиболее подходящий для себя способ. 

– Сопровождающие лица. Бойцы с I группой инвалидности или имеющие соответствующие медицинские показания могут приезжать на реабилитацию с сопровождающими. Расходы на их проезд, проживание и питание оплачивает Отделение Соцфонда по Кузбассу. Ранее такая возможность не предоставлялась.

Лечение и восстановление можно пройти в любом из 12 центров реабилитации СФР, расположенных в разных регионах страны. 

Один из них – «Топаз» – находится в городе Мыски Кемеровской области. Центр пользуется большой популярностью у бойцов. Высокий уровень оснащения современным диагностическим и реабилитационным оборудованием, индивидуальный подход, эффективность лечения и комфортные условия проживания уже оценили не только жители Кузбасса, но и Ханты-Мансийска, Забайкалья, Якутии, Сахалина, Тюмени, Алтайского края и Республики Алтай, ДНР и др.

Демобилизованные участники СВО, проживающие в Кузбассе, могут оформить поездку одним из удобных способов:

– В любой клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области;

– В МФЦ;

– Через портал Госуслуг.

Герои России и инвалиды I группы получают направление вне очереди.

Решение о направлении на санаторное лечение или реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления и медицинских документов, подтверждающих показания к реабилитации и отсутствие противопоказаний.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
17/03/2026
Общество

Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
