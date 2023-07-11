С апреля в дополнительные часы и дни работы в клиентские службы Кузбасса обратилось почти 400 граждан

Уже три месяца клиентские службы ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу в городах Белово и Прокопьевск работают по будням в пилотном режиме, с 8 до 20 часов, суббота также стала рабочей – с 9 до 15.

С апреля по июнь в эти клиентские службы обратилось более 18000 граждан, в том числе в дополнительное вечернее время и в субботу – почти 400 граждан. Такой режим сокращает время ожидания приёма, а также увеличивает количество слотов для предварительной записи, он направлен на обеспечение удобства получения услуг Социального фонда.

В основном кузбассовцы обращаются с вопросами о детских выплатах и использовании средств материнского капитала, мерах социальной поддержки семей военных, назначении пенсии, льготах для предпенсионеров, за консультациями по вопросам пенсионного обеспечения. На прием можно записаться на сайте СФР или по телефону регионального контакт-центра 8-800-200-10-02.

«Наибольшей популярностью новый график работы клиентских служб пользуется у работающих граждан, которые вечером, после работы, или в субботу могут воспользоваться консультацией специалиста СФР. Мы стремимся к тому, чтобы получение мер социальной поддержки было для граждан делом простым и удобным», – отметил заместитель управляющего ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров.

Время работы клиентских служб увеличено в рамках пилотного проекта, который продлится до конца октября.

Фото: ОСФР