С начала 2023 года более 32 тысяч обращений поступило от жителей Кузбасса по телефону регионального контакт-центра Отделения СФР

Ежедневно операторы контакт-центра консультируют более 800 граждан. Предоставление персональной информации осуществляется при условии обязательной идентификации личности человека.

В связи с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования значительно расширился круг оказываемых услуг гражданам и соответственно обращений на горячую линию.

Помимо социального и пенсионного обеспечения операторы консультируют по вопросам временной нетрудоспособности, предоставлению технических средств реабилитации, установлению страховых выплат пострадавшим на производстве. Наиболее частыми темами обращений остаются назначение и выплата единого пособия, назначение и выплата ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, выплата пенсии, оплата пособия по временной нетрудоспособности.

Напомним, обратиться в единый контакт-центр ОСФР по Кемеровской области-Кузбассу можно по телефону 8 800-600-06-19. График работы: с пн. по чт. – с 8.30 до 17.30, в пт. – с 8.30 до 16.30.

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