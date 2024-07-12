С начала 2024 года зафиксировано зарастание земель сельскохозяйственного назначения на трети проконтролированной площади

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора регулярно проводит профилактическую работу с правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения, направленную на предотвращение возникновения пожароопасной ситуации на зарастающих землях сельскохозяйственного назначения. Предшествуют этому выездные обследования без взаимодействия с землепользователями, в ходе которых специалисты надзорного ведомства фиксируют, что недобросовестные собственники земельных участков сельхозназначения не используют землю для производства сельхозпродукции, что приводит к зарастанию деревьями, кустарниками, сорной растительностью, и, как следствие, является потенциальной угрозой возгорания и возникновения пожара.

Так, по результатам 1 полугодия 2024 года инспекторами Сибирского межрегионального управления проконтролировано 144 тыс. га, более трети которых — это 620 земельных участков совокупной площадью 52,6 тыс. га — зарастает сорной, древесной и кустарниковой растительностью.

Ведомство направило всем собственникам данных участков предостережения о недопущении нарушения обязательных требований, а соответствующая информация передана в территориальные органы МЧС России в Кемеровской области -Кузбассе, Новосибирской и Томской областях для реализации дальнейших действий по недопущению возможного возгорания или возникновения пожара. Кроме того, в настоящее время ведётся подготовка материалов для согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание правообладателей земельных участков, ведущих сельскохозяйственную деятельность, о том, что в случаях нарушения запрета на выжигание сухой растительности, не предоставляется ряд мер государственной поддержки. В этой связи сельхозтоваропроизводителям рекомендуется своевременно проверять наличие необходимых средств пожаротушения, исправность сельхозтехники, заправку и ремонт техники проводить только в специально отведенных местах, а также вовремя косить траву, не допускать сухостоя и следить за появлением мусора.