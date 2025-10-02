С начала 2025 года 66 кузбасских педагогов вышли на пенсию досрочно

Педагогические работники в России имеют право на оформление досрочной страховой пенсии. Она назначается после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). Отделение СФР по Кемеровской области с начала года назначило такие пенсии 66 педагогам региона. Всего в регионе, по данным на январь 2025 года, 21021 педагогу досрочно была назначена страховая пенсия по старости, из них 9954 человека продолжали трудовую деятельность.

Основные условия для досрочного назначения страховой пенсии педагогическим работникам — не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Кроме основной работы в льготный стаж педагогам также засчитываются периоды их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в течение трудовой деятельности.

К профессиональному обучению относятся:

- обучение по программам подготовки по профессиям (должностям);

- обучение по программам переподготовки по новой профессии или должности с учетом потребностей организации;

- обучение по программам повышения квалификации.

Указанные периоды обучения включаются в специальный стаж в случае, если они являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности, обязанность проведения которых возложена на работодателя; а также за работником сохранялось место работы (должность), средняя заработная плата и на период обучения за него уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Несмотря на то, что у педагогических работников сохраняется требование к стажу для выхода на досрочную пенсию, необходимо учитывать общее повышение пенсионного возраста на 5 лет. То есть, дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа (25 лет) с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР