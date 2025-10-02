Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

С начала 2025 года 66 кузбасских педагогов вышли на пенсию досрочно

Педагогические работники в России имеют право на оформление досрочной страховой пенсии. Она назначается после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). Отделение СФР по Кемеровской области с начала года назначило такие пенсии 66 педагогам региона. Всего в регионе, по данным на январь 2025 года, 21021 педагогу досрочно была назначена страховая пенсия по старости, из них 9954 человека продолжали трудовую деятельность.

Основные условия для досрочного назначения страховой пенсии педагогическим работникам — не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Кроме основной работы в льготный стаж педагогам также засчитываются периоды их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в течение трудовой деятельности. 

К профессиональному обучению относятся:

- обучение по программам подготовки по профессиям (должностям);

- обучение по программам переподготовки по новой профессии или должности с учетом потребностей организации;

- обучение по программам повышения квалификации.

Указанные периоды обучения включаются в специальный стаж в случае, если они являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности, обязанность проведения которых возложена на работодателя; а также за работником сохранялось место работы (должность), средняя заработная плата и на период обучения за него уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Несмотря на то, что у педагогических работников сохраняется требование к стажу для выхода на досрочную пенсию, необходимо учитывать общее повышение пенсионного возраста на 5 лет. То есть, дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа (25 лет) с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Остались вопросы, звоните в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
02/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus