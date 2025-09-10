С начала 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области назначило более 7 000 работающим женщин пособия по беременности и родам

За этот период пособие по беременности и родам получили 7138 работающих мам Кузбасса. Отделение Соцфонда по Кемеровской области направило на эти цели более 1,124 млрд рублей.

Право на пособие имеют также трудоустроенные женщины, усыновившие ребенка в возрасте до 3 месяцев.

Выплата работающим женщинам назначается из среднего заработка за 2 года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Основанием для назначения пособия является электронный листок нетрудоспособности, который медицинская организация оформляет на 30-й неделе беременности.

Продолжительность отпуска:

140 дней — при неосложненных родах (70 дней до и 70 дней после родов);

156 дней — при осложненных родах (70+86);

194 дня — при многоплодной беременности (84+110);

70–110 дней — при усыновлении ребенка (до 70 дней при одном ребенке, до 110 дней — при двух и более).

Размер пособия в 2025 году в Кузбассе за стандартные 140 дней:

Минимальный размер: 134 271,20 рублей (с учетом районного коэффициента).

Максимальный размер: 794 355,80 рублей.

«Выплата рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за предыдущие 2 календарных года. Если в этот период женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, по ее заявлению годы могут быть заменены на более ранние — при условии, что это увеличит размер пособия», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Будущей маме необходимо обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам. Региональное Отделение СФР проактивно назначает выплату на основании сведений, поступивших от работодателя. Срок выплаты пособия не превышает 10 рабочих дней со дня получения необходимых данных.

Остались вопросы, звоните специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01

Подписывайтесь на наши соцсети:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Изображение от Freepik на Freepik