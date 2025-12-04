С начала года почти 7,5 тысяч тонн плодоовощной продукции ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

За 11 месяцев 2025 года на территорию Кузбасса поступило 7 490,2 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (6 486 т). При этом более трети объема казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (2 146,5 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу пересекли партии с грушами (0,14 т), яблоками (56 т), морковью (300 т), томатами (612 т), капустой (658 т), дынями (574 т), огурцами (787 т) и арбузами (1 352 т).

Также продукция в объеме 789 т поступила в регион из Республики Кыргызстан. Это продукты «борщевого набора» – морковь (344 т), лук репчатый (154 т), капуста (90 т), картофель (80 т), свекла (15 т), а также партии со свежей ягодой (50 т), яблоками (6,5 т) абрикосами сушеными (43,7 т), персиками (2 т), редькой (3т ), хурмой (0,2 т).

Кроме того, на территорию Кузбасса была ввезена продукция из Беларуси, а именно солод ячменный 132 т, зелень из Армении в количестве 0,27 т, семенной и посадочный материал (лук севок) – 84 т (Франция).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в подконтрольной Россельхознадзору продукции карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 397 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.