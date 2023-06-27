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С помощью ФГИС «Аргус-Фито» инспекторами Россельхознадзора в Кузбассе установлены нарушения при ввозе ягод и овощей из Киргизии

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в период с 13 по 23 июня 2023 года проведены наблюдения за соблюдением контролируемыми лицами обязательных требований при ввозе в Российскую Федерацию свежей плодоовощной продукции посредством анализа информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе «Аргус-Фито».

В результате наблюдения установлено, что ИП Первухин А.А.., ИП Терентьев М.В., ООО "Моссити", ООО "Исток" ввезли 10  партий свежих ягод и овощей,  в количестве 32,6 т, из Киргизской Республики в Кемеровскую область-Кузбасс,  не уведомив Управление о прибытии подкарантинной продукции и не предъявив ее для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения. Так с нарушением законодательства в области карантина растений ввезено 10,45 тонн клубники, 2,15 тонны черешни и 20 тонн моркови.

По результатам наблюдения в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области карантина растений.

Общество
kuzbassnews.ru
27/06/2023
Общество
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