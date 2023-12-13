С января 2024 года страховые пенсии 688 тысяч кузбассовцев проиндексируют на 7,5%

В 2019 году был повышен пенсионный возраст, право на пенсию по старости имеют право мужчины 65 лет и женщины 60 лет при выполненных условиях по стажу и количеству пенсионных коэффициентов. «С учетом переходных положений пенсионного законодательства в 2024 году наступит право на страховую пенсию по старости на общих основаниях у мужчин 1961 года рождения (в 63 года) и женщин 1966 года рождения (в 58 лет) при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов», – отметила Лариса Карчина, заместитель начальника управления установления пенсий Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу.

Страховые пенсии с января 2024 года будут проиндексированы на 7,5%. Стоимость пенсионного коэффициента составит 133,05 руб. Размер фиксированной выплаты для пенсий по старости на обычных условиях повысится до 8134,88 руб. В целом индексация пенсий коснется 688 тысяч жителей Кемеровской области.

С 1 января нового года вступает в силу Федеральный закон №190-ФЗ. Он регламентирует, какие пенсии будут назначаться проактивно, то есть для них не нужно будет обращаться в Социальный фонд с заявлениями. Это коснется назначения и перерасчета пенсий по случаю потери кормильца детям до 18 лет, перерасчета размера пенсии с учетом нового иждивенца (рождение ребенка), установления доли страховой пенсии по старости для госслужащих.

Также проактивно (беззаявительно) Социальный фонд будет вместо пенсии, которая есть, назначать пенсию другого вида, в том случае, когда размер другого вида пенсии выше, то есть выгоднее пенсионеру. «Например, сегодня гражданин получает пенсию по случаю потери кормильца или социальную пенсию по старости. В случае признания его инвалидом сведения поступают в Социальный фонд. И если размер пенсии по инвалидности будет выше, чем размер той пенсии, которую он получал раньше, то выплата большего размера будет назначена ему в беззаявительном порядке», – пояснила Лариса Карчина, комментируя новшества в пенсионном законодательстве в 2024 году.

Фото: ОСФР