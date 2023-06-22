«Сам себя зарезал ножом»: 60-летний житель Кузбасса, инсценировавший самоубийство знакомого, выслушал приговор

60-летний житель Мариинска в результате возникшего конфликта нанёс своему знакомому один удар ножом в грудь, а также один удар ножом в область верхней части спины. После того, как потерпевший упал, подсудимый попытался инсценировать его самоубийство.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце ноября 2022 года 60-летний подсудимый М. днём пришёл в дом к бывшей сожительнице, пока её не было дома, чтобы растопить печь. В этот же день в обеденное время в дом вошёл знакомый М., принёс бутылку с водкой. Подсудимый стал выгонять знакомого из дома, в результате чего между ними произошёл конфликт, который окончился ударами ножа в грудь потерпевшего и в верхнюю часть спины. После второго удара потерпевший упал. Осознав, что натворил, подсудимый попытался инсценировать самоубийство погибшего. Он вложил в руку трупа нож, выкинул бутылку, протёр полы. После этого позвонил в полицию, и сообщил, что потерпевший «сам себя зарезал ножом». Однако через некоторое время сознался в содеянном, но вину признал лишь частично.

В судебном заседании пояснял, что убивать своего знакомого не хотел. Второй удар, который пришёлся в спину, он не наносил, а мог порезать потерпевшего случайно, когда выталкивал его из дома. Также утверждал, что оборонялся либо превысил пределы необходимой обороны.

Однако в ходе рассмотрения уголовного дела все доводы подсудимого и его защитника были опровергнуты совокупностью собранных по делу доказательств.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, в числе которых состояние здоровья подсудимого, его возраст, а также противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал М. виновным в совершении убийства, назначив ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следует отметить, что осуждённый не стал обжаловать приговор суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников