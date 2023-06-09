Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Секция Росгвардии стала самой посещаемой на кузбасской ярмарке вакансий

В кемеровском кадровом центре прошла ярмарка вакансий при участии силовых ведомств Кузбасса, в том числе о преимуществах службы рассказали представители вневедомственной охраны Росгвардии.

 Специалисты войск правопорядка проинформировали соискателей об условиях приема кандидатов и имеющихся вакансиях. Для гостей были представлены презентационный ролик и буклеты с информацией о войсках правопорядка, демонстрирующие основные направления деятельности различных подразделений ведомства.

 Кроме этого, гражданам были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

 Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Кроме этого, принятые на службу граждане пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

 Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

 Возможность построения карьеры в силовых ведомств привлекло внимание порядка 170 соискателей из Кемеровской области.

 Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также на службу в ДНР можно узнать на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
09/06/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus