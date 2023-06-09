Секция Росгвардии стала самой посещаемой на кузбасской ярмарке вакансий

В кемеровском кадровом центре прошла ярмарка вакансий при участии силовых ведомств Кузбасса, в том числе о преимуществах службы рассказали представители вневедомственной охраны Росгвардии.

Специалисты войск правопорядка проинформировали соискателей об условиях приема кандидатов и имеющихся вакансиях. Для гостей были представлены презентационный ролик и буклеты с информацией о войсках правопорядка, демонстрирующие основные направления деятельности различных подразделений ведомства.

Кроме этого, гражданам были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Кроме этого, принятые на службу граждане пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Возможность построения карьеры в силовых ведомств привлекло внимание порядка 170 соискателей из Кемеровской области.

Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также на службу в ДНР можно узнать на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия