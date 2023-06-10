Сельхозпредприятия Тяжинского округа завершили сев

Все хозяйства уложились в оптимальные агротехнические сроки. Всего в округе посеяно 27298 га. Под зерновыми культурами занято 19154 гектаров посевных площадей, из них пшеницы – 11786 га, ячменя – 2967 га, овса – 3356 га, гороха – 1045 га. Однолетними травами засеяли 623 гектара, рапсом – 7519 га. Посажено 2 гектара картофеля. Внесено 3849 тонн удобрений на площади 18687 гектаров.

Впереди у тружеников сельского хозяйства еще много работы: заготовка кормов, химическая прополка, обработка земли под пар и главный итог года – уборочная страда. Сейчас же аграрии ждут благоприятной погоды с обильным количеством дождевых осадков для развития роста растений.