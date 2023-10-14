Сергей Цивилев: наша цель — быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) договорились о сотрудничестве при реализации проектов развития на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Соответствующее соглашение подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



«Мы начинаем более плотную совместную работу, цель которой — быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока. Подписанное соглашение придаст новый виток отношениям наших макрорегионов. Мы объединяем усилия на благо сибиряков, дальневосточников и жителей всей страны», — отметил Сергей Цивилев.



Документ подразумевает расширение межрегионального взаимодействия при реализации на территориях ДФО и СФО социальных и инвестиционных проектов; инициатив, направленных на установление и укрепление межрегиональных связей; обмен лучшими управленческими практиками по реализации государственных и федеральных целевых программ. Итогом станет улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализация экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока.



«На прошедшем Правительственном часе в Совете Федерации сенаторы предложили запустить сибирскую ипотеку, сибирский гектар, а также применить в Сибири остальные механизмы развития Дальнего Востока. Это значит, исторически обратиться к тому, что сказал наш Президент в декабре 2013 года: «Подъем Сибири и Дальнего Востока — национальный приоритет на весь XXI век»», — заявил Алексей Чекунков.



Также он добавил, что Дальний Восток и Сибирь исторически связаны, поэтому и в дальнейшем будет поддерживаться связь на административном, экспертном, научном, деловом уровнях во имя укрепления России, повышения внутренней мощи, конкурентоспособности и ускорения развития.



В планах — расширение торгово-экономических связей и сотрудничества в инвестиционной и инновационной деятельности, взаимный обмен справочной, статистической и аналитической информацией.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса