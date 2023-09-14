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Сергей Цивилев официально вступил в должность губернатора Кузбасса

13 сентября в Кемерове состоялась церемония вступления в должность губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Председатель избирательной комиссии региона Светлана Демидова сообщила, что выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. По итогам подсчета всех бюллетеней победителем стал Сергей Цивилев — за него проголосовали 1 315 922 человека, это 85,23% голосов избирателей.

Сергей Цивилев принес присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Кузбасса. Глава региона поблагодарил кузбассовцев за поддержку.

 

 

Фото: Пресс-центр правительства Кузбасса

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